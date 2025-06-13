В департамент по защите прав потребителей обратились больше десятка жителей региона, которые не могут вернуть деньги за довольно дорогостоящий товар в виде массажных накидок. Специалисты отмечают, что жалобы на таких транзитных предпринимателей поступают не первый год, однако, это всегда разный товар или услуги. А в этот раз видоизменилась и схема их работы, в связи с чем, вернуть деньги за купленный товар не так то просто.

Все эти обращения поступили в Костанайский областной департамент торговли и защиты прав потребителей от жителей региона, которые не могут вернуть свои деньги за купленный раннее дорогостоящий товар. Все дело в том, что в области активизировались продавцы, которых после покупки почти невозможно найти. Речь идет о так называемых гастролирующих компаниях, которые разъезжают по городам и районам в поисках покупателей. Для этого они прибегают к разным способам. Например, раньше это были звонки с акционными предложениями, а сейчас промоутеры подходят к людям прямо на улице.

«Им предлагают купоны, якобы беспроигрышной лотереи, после этого они приходят по адресу, указанному на купоне. Они проводят розыгрыш, раздают якобы подарки, но при этом оформляют на потребителей кредиты свыше миллиона тенге, от миллиона до полутора миллиона кредиты оформляют», — рассказал заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Асем Нургали.

В этот раз продают массажные накидки. По словам Асем Нугали, продажа происходит агрессивно и возможно с применением психологических манипуляций, о чем говорят сами потребители. Придя домой и опомнившись, люди понимают, что дорогое массажное оборудование им не нужно, и хотят сделать возврат. Напомним, согласно закону, покупатель имеет право вернуть товар надлежащего качества в магазин в течение 14 дней с момента покупки.

«Заключают они договор официально, потребители подписывают данный договор. При этом, когда они на следующий день обращаются уже, чтобы вернуть товар, этих продавцов уже на месте нет. То есть, они на день или на два арендуют где-то в ресторанах, где-то в гостиничных комплексах, проводят там презентации свои, и на следующий день их уже там нет», — объяснил Асем Нургали.

Специалист рассказала, что жалобы на таких предпринимателей поступают не первый год. Если сейчас это оборудование, то до этого были предложения по проверке зрения и даже приглашение на бесплатные кулинарные курсы. В прошлом году телефон ведомства разрывался от вопросов потребителей как им быть. Но, тем, кто обратился официально, деньги вернуть удалось. Но, в этот раз схема видоизменилась.

«Когда они обращаются по номерам телефонов, указанных в договоре, то по номерам им говорят, что им необходимо обращаться именно в Алматы по месту регистрации данного субъекта торговли, но, когда они отправляют туда претензию свою, по месту регистрации их не оказывается, то есть почтальон не может вручить эту претензию», — говорит Асем Нургали.

На сегодня в работе департамента имеется 13 жалоб от жителей региона. Пока, только одному человеку удалось вернуть свои деньги, а если быть точнее то 1 миллион 210 тысяч тенге. Однако, аналогичные претензии отправлялись на адрес компании снова, но уже не доходили. Сотрудники департамента советуют не доверять продавцам, которые предлагают подозрительные акции или хотят оказать вам бесплатную услугу.

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