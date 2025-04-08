Костанайцы вновь жалуются на работу общественного транспорта. Больше всего нареканий на маршрут №7. Пассажиры говорят, что водители именно этого автобуса часто не соблюдают интервал движения. Ещё одна проблема — переполненные автобусы, речь идёт в основном о новых маленьких «ISUZU SAZ». В отделе ЖКХ о ситуации знают.

Студент Владислав Шрамко ежедневно добирается на учёбу на общественном транспорте. На занятия он иногда опаздывает, поскольку интервал движения автобус, на котором он ездит, соблюдает не всегда.

«Основным маршрутом, на котором я передвигаюсь, является 7. Я добираюсь на нем на учебу. И, бывает так, что основной интервал между автобусами – 20 минут, но иногда он увеличивается до 30-40 минут. Соответственно, следующие автобусы тоже смещаются. Это создает определенные неудобства», — говорит студент Владислав Шрамко.

С мнением Владислава солидарны и другие пользователи общественного транспорта.

«Много ждем иногда: полчаса, бывает, минут 40. «Семерка» плохо ходит, мало автобусов на этом маршруте».

«Семерка» иногда попадается. «Семерка» плохо ходит, а так остальные ходят хорошо».

«Семерка» слишком маленький, слишком заполненный, он слишком многим нужен, а автобусы для него почему-то выпустили маленькие и в этом неудобство».

«Десятка» да, у него такой маршрут. Он потом отсюда на плазу идет и очень много людей, особенно вечером. Бывает если с базара едешь в том направлении, прям невозможно даже зайти».

«На 11 вообще обычно езжу. Долго ездит, по 40 минут задержки, особенно зимой не удобно».

Но и пассажиров, которые работой автобусов довольны, тоже предостаточно.

«Двойка», «тринадцатый» хорошо ходят. И «одиннадцатый» нормально стал ходить. Раньше было хуже немножко, сейчас лучше ходят»

«Если сравнивать с теми годами, что было, то, конечно, лучше. Ну, некоторые желают лучшего, хотя сейчас, вот в данный момент времени, на КСК, можно сказать, что буквально хорошо продумано, что почти во все направления города можно попасть с КСК»

«Мы ездим на «10», доча ездит на 11. Всё нормально, всё устраивает, всё хорошо. Билеты дают, как положено».

В отделе ЖКХ говорят, что ежедневно мониторят работу автобусов. При этом отмечают, что жалобы на работу общественного транспорта к ним поступают не часто, в основном пассажиры недовольны поведением водителей. Возникающие проблемные вопросы решаются напрямую с перевозчиками специалистами ЖКХ.

«Постоянно мы отрабатываем напрямую с перевозчиками заявления жителей, принимаем это во внимание. Увеличиваем количество автобусов сразу же при жалобах», — говорит статистик отдела ЖКХ акимата Костаная Аида Рамазанова.

При этом, в отделе ЖКХ проблему перегруженности, особенно в маленьких автобусах марки «ISUZU SAZ», признают. Поэтому намерены изучить вопрос досконально, и отработать с перевозчиками, чтобы на маршруты с большим пассажиропотоком они ставили большие автобусы, а там, где людей ездит меньше, выпускали на линию маленькие.

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