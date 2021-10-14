Костанайцы жалуются на очереди в поликлиниках и долгие ожидания приёма узких специалистов

Костанайцы жалуются на очереди в поликлиниках, на долгие, порой двухнедельные ожидания приёма узких специалистов и на платные медуслуги, которые в рамках ОСМС им положены бесплатно.

Заместитель главного врача поликлиники №2 Костаная Елена Никонкова возглавляет службу поддержки пациента и внутренней экспертизы. Она и ее коллеги занимаются рассмотрением обращений и жалоб, урегулированием ситуаций, возникших в процессе получения пациентами медицинских услуг. В день в среднем они обслуживают около 30 человек. Часто приходят люди, которые не могут записаться на прием к нужному врачу или нет талонов на УЗИ. Порой пациент сомневается в поставленном диагнозе.

«Сейчас у нас очень актуально обеспечение медстрахования по вопросам статуса страховки. Консультируем мы. Решаем в пределах поликлиники. По диагнозу сомнения. Мы проводим решение этой ситуации», — говорит Елена Никонкова.

Елена Никонкова отмечает, несмотря на то, что служба находится в самой медорганизации и подчиняется руководству, они заинтересованы в решении проблемы здесь и сейчас. Иначе, в ситуацию вмешается Фонд социального медстрахования, который может применить к медицинским организациям штрафные санкции — а это, к примеру, снизить выплаты для них. Однако, как отмечают в Костанайском филиале Фонда, до этого доходит редко. В этом году в фонд поступило жалоб от пациентов уже 495, в прошлом — 187.

«Чаще всего жалуются на длительность ожидание и дефицит специалистов, очереди, которые связаны с объективными фактами — у нас нехватка узких специалистов. Вынуждены ждать более 2 недель, кроме того есть дефицит оборудования и исследований», — говорит директор КФ «ФСМС» Батырбек Нургалиев.

Эти вопросы решаются через управление здравоохранения области. Поступают жалобы и на необоснованные отказы в выдаче направлений или лабораторных анализов, а это уже нарушение прав пациентов, которым они положены в рамках ОСМС или гарантированного объектам медпомощи. В Фонде подчеркивают, что в случае, если вопрос не был решен Службой поддержки пациента и внутренней экспертизы, люди могут обратиться на официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

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