Костанайцы жалуются на отсутствие бесплатных лекарств

В этом году Костанайская область должна закупить бесплатных лекарств для амбулаторных больных на 12 млрд тенге по 1000 наименованиям. Сейчас их отгружено уже на 6,5 млрд тенге. Причем, как отмечают в управлении здравоохранения, лекарства получили 105 тыс. человек, это на 5 тыс. пациентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее, в редакцию «Алау» продолжают поступать звонки от людей, которые положенные им лекарства, не получили. В облздраве считают, что это произошло из-за увеличение новых пациентов.

«На новых пациентов делается допзаявка и она может затянутся, если она необходима, если не откуда будут перемещать, то она уходит на дополнительный закуп и на это уходит время», — говорит руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Гульнар Оспанова.

Жители Костанайской области отмечают, что недополучают лекарства, прописанные при артериальной гипертензии, сердечной недостаточности или при гипотиреозе. К примеру, препарат «Эутирокс». В управлении здравоохранения отмечают, что его уже получили 3156 человек на сумму 5, 5 млн тенге, но и здесь не исключают сложности.

«Не сказать, что препарата нет. Возможно, это какие-то внутренние проблемы. По графику поставки препарат пришел в апреле. Следующая поставка в мае. Может препарат не поставлен, поэтому во всех таких случаях нашим гражданам рекомендуют обращаться в службы поддержки пациентов при медицинских организациях», — отмечает Гульнар Оспанова.

Помимо этого в управлении здравоохранения рекомендуют костанайцам звонить и в республиканский колл-центр 1439 или в сам облздрав 22-90-10.

«Когда эти обращения систематизируются через колл-центры нам легче смотреть. Да, эта поликлиника плохо срабатывает или хорошо срабатывает, значит здесь нужно какие-то рычаги принимать, чтобы настроить работу, пересмотреть. Может в связи с увеличением пациентов пересмотреть свой график», — говорит Гульнар Оспанова.

Проблемы с выдачей лекарственных средств наблюдались и в Костанайском районе. По словам специалистов облздрава, местной районной больнице уже дана рекомендация пересмотреть объемы нужных лекарств и подать заявки на их дополнительный закуп.

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