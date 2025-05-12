В последнее время в Костанае всё чаще наблюдаются проблемы со связью. Горожанам трудно выйти в интернет, а бывает, что и поговорить по мобильному не получается

Разговор прерывается или в трубке слышны помехи.

«Не довольны связью. Тик-Ток зависает постоянно, инстаграм вообще не идет. А кто-то утверждал, что у нас интернет лучше, чем в Японии. Это началось еще перед 16 декабря 2024 года. Очень дорого, необоснованно повышают тарифы. И повышают не на 200-300 тенге, а сразу 1500-2000 тенге. Сама лично плачу — 5690».

«Вообще я местный, но учусь в Астане. Сейчас приехал домой и заметил, что связь ухудшилась дома, словно в аул приехал. Во многих городах Казахстана ловит 5G а у нас еле 4G. И вообще меня не устраивают тарифы на связь и интернет».

«Ужасное состояние связи, постоянно не ловит, еще цены очень сильно «дерут», а они не соответствуют».

Активная застройка и рост численности населения. С этим связывают специалисты проблемы со связью и скоростью интернета.

«Сейчас операторы не могут устанавливать свое оборудование на крышах домов, потому что много у нас жителей радиофобов, они не разрешают. К примеру, вот недавний случай, в микрорайоне «Береке» 61 дом. Люди как бы сначала согласились на установку оборудования, а потом уже передумали. И, оператор был вынужден снять оборудование», — говорит руководитель отдела управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Махаббат Шиндавлетова.

Подходящих земельных участков для установки спецоборудования в городе недостаточно. А если они и есть, то установить его там проблематично, поскольку где-то могут проходить инженерные коммуникации или территория может оказаться частной

«Мы сейчас с акиматом города Костанай прорабатываем вопрос — пилотный проект. Хотим внедрить в этом году, во втором полугодии. Сейчас рассматриваем опоры совместного использования, то есть это фонарный столб, допустим, и также на него можно установить телекоммуникационное оборудование. Его можно установить в парке где-то, оно будет не приметно», — рассказала руководитель отдела.

Если говорить о проблемах со связью в селах, то специалист отметила, что почти из пятисот сельских населенных пунктов региона, в 140-ка связь на сегодня оставляет желать лучшего, а в 27-ми селах она вообще отсутствует. Работы по решению этого вопроса тоже ведутся. Например, за прошлый год было построено больше 40-ка антенно-мачтовых сооружений, которые позволили провести связь в несколько десятков сел.

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