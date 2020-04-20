Костанайцы жалуются на повышение цен на услуги такси

В редакцию Алау поступают множество сообщений с жалобами на резкое повышение цен на услуги такси.

Согласно постановлению главного санитарного врача Владимира Нечитайло в Костанайской области введен режим карантина. Жителям области разрешено выходить из дома только по особой необходимости. Попасть на работу можно по специальному разрешению. Проезд на личном автомобиле запрещен, за исключением, если авто внесен в базу «Сергек блокпост». Перестал курсировать общественный транспорт. Услуги такси разрешены не всем перевозчикам, а лишь тем, кто в своем штате имеет медицинского работника. За неимением такого часть компаний такси приостановили свою деятельность. Спрос на оставшиеся увеличился.

Жители Костаная, особенно те, кто постоянно пользуется услугами такси заметили рост цен на 200- 300 и более тенге. Их возмущает, что в связи с закрытием города на карантин цены на проезд просто взлетели.

Акимат Костаная касательно завышенных цен на услуги такси в городе просит обращаться по телефонам горячей линии антимонопольного комитета: 54-18-97 или 8-705-424-42-20

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