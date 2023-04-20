Костанайцы жалуются на просевшую и провалившуюся тротуарную плитку в разных районах

Тротуар на улице Кобланды батыра, в районе лицея Бiлiм-инновация, назвать пешеходной дорожкой вряд ли получится. Потому как пройти по нему задача непростая, особенно если люди идут навстречу друг другу.

Виной тому послужило строительство многоэтажки по соседству. Компания проводила строительно-монтажные работы, а именно прокладывала сети теплоснабжения, в результате чего и провалилась брусчатка.

«Согласно предоставленной информации, вопрос восстановления мест провала брусчатки на тротуаре, находится на контроле ТОО. При этом ТОО не снимает с себя ответственности за качество выполненных работ по восстановлению мест раскопок и гарантируют выполнить восстановительные работы до 20-го апреля 23 года», — сообщил главный специалист управления архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области Алия Жанбатырова.

Тротуар на Кобланды батыра не единственный, где брусчатка провалилась вовсе или приняла причудливые изгибы. Такая же картина, согласно данным ситуационного центра Айкомек, сложилась возле Ледового дворца на Тауельсыздык, в микрорайоне «Аэропорт» в парке Керуен. Люди обращаются с жалобой и недоумевают, почему они не ходят по новому тротуару, а вынуждены его обходить.

«По Карбышева там тоже завалилось. У них гарантийное есть. Сейчас у них есть все условия, пусть перекладывают. Соответственно по парку Керуен точно также. До 1 мая все подрядчики, которые получили за это деньги, сделали в зимнее время. Кто-то где-то делал со снегом, с морозом, до 1 мая чтобы восстановили»,- подчеркнул аким Костаная Марат Жундубаев.

Ситуацию обещали держать на контроле. Устранять провалы, а по сути укладывать брусчатку заново, подрядчики будут за свой счет.

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