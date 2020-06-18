Костанайцы жалуются на состояние фонтанов

COVID-2019 в Казахстане
16779 - зарегистрированно
10411 - выздоровевших
113 - летальных случаев
278(+20) - в Костанайской области
Костанайцы обращают внимание на состояние фонтанов. Местные жители утверждают, что в разгар лета уличные фонтаны в ужасном состоянии.
Кадры, что прислали нам наши читатели, сделаны в самом центре Костаная. Фонтаны не то чтобы не включают, в них элементарно нет воды. За исключение некоторых, там вода желто-зеленого цвета.
«Центр города. Костанайцы — то привыкли, а вот дети, которые приезжают из районов погулять, пофотографироваться»,- пишут на странице Инстаграм Алау наши подписчики.
«Болото в центре города. Фонтаны в любом городе мире олицетворяют культуру города»,- пишут наши читатели.
Такая же картина наблюдается и в парке «25-летия Независимости Казахстана». Фонтан, расположенный в районе КЖБИ, который за несколько лет стал почти главной изюминкой нашего города, сейчас имеет угнетающий вид. Каждый год здесь ключом била вода. Сейчас — обвалившаяся плитка, мусор и грязь.
Напомним, что торжественное открытие парка «25-летия Независимости Казахстана» состоялось в июне 2017 года.
«Месяц назад я писала об этой проблеме. Воз и ныне там…грязь, дохлые голуби в пустых фонтанах. Наш город всегда отличался красотой и ухоженностью. Горько смотреть и видеть такой бардак»,- пишут подписчики.