Костанайцы жалуются на состояние фонтанов

Костанайцы обращают внимание на состояние фонтанов. Местные жители утверждают, что в разгар лета уличные фонтаны в ужасном состоянии.

Кадры, что прислали нам наши читатели, сделаны в самом центре Костаная. Фонтаны не то чтобы не включают, в них элементарно нет воды. За исключение некоторых, там вода желто-зеленого цвета.

«Центр города. Костанайцы — то привыкли, а вот дети, которые приезжают из районов погулять, пофотографироваться»,- пишут на странице Инстаграм Алау наши подписчики.

«Болото в центре города. Фонтаны в любом городе мире олицетворяют культуру города»,- пишут наши читатели.

Такая же картина наблюдается и в парке «25-летия Независимости Казахстана». Фонтан, расположенный в районе КЖБИ, который за несколько лет стал почти главной изюминкой нашего города, сейчас имеет угнетающий вид. Каждый год здесь ключом била вода. Сейчас — обвалившаяся плитка, мусор и грязь.

Напомним, что торжественное открытие парка «25-летия Независимости Казахстана» состоялось в июне 2017 года.

«Месяц назад я писала об этой проблеме. Воз и ныне там…грязь, дохлые голуби в пустых фонтанах. Наш город всегда отличался красотой и ухоженностью. Горько смотреть и видеть такой бардак»,- пишут подписчики.

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