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Костанайская епархия закупила для алматинцев вакцину

Фото alau.kz

По инициативе Главы Православной Церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, временно управляющего Костанайской епархией, в России были закуплены 10 800 доз вакцины Спутник-V для жителей Алматы.

«Православная Церковь благословляет благородные труды казахстанских медиков в борьбе с пандемией и молится обо всех, кто способствует своей деятельностью сохранению великого дара Божия – человеческого здоровья. От души желаю, чтобы эта вакцина сохранила здоровье нашим соотечественникам и укрепила их физически», — сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«Сегодня мы оказались в непростой ситуации. Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные изменения в нашу жизнь, вмешалась в наши планы, испугала, нарушила обычный порядок нашей жизни. Оказавшись в таком положении, человеку легко растеряться, особенно, когда информационные ресурсы наполнены противоречивой информацией. Однако в это сложное время нам необходимо сохранять спокойствие и ориентироваться на компетентное мнение наших врачей, которым выпала особая миссия – стоять на передовой, защищая всех нас от этого морового поветрия. Мы ежедневно молимся о том, чтобы Господь благословил труды врачей и ученых, и возлагаем большие надежды на то, что вакцинация населения наконец-то ослабит коварный вирус, и мы в ближайшее время сможем вернуться к нормальной жизни. Сегодня перед каждым из нас стоит выбор – прислушаться к слухам и домыслам или встать на сторону тех, кто не жалея своего здоровья и сил борется с болезнью. Мы — верующие люди должны явить пример заботы о своем здоровье и здоровье наших братьев и сестер», — отметил Секретарь Костанайской и Рудненской епархии, иеромонах Геннадий

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