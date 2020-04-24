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Костанайская городская больница не принимает пациентов

tengrinews.kz

COVID-2019 в Казахстане

2334 - зарегистрированно

568 - выздоровевших

24 - летальных случаев

38 - в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения Костанайской области, все сотрудники и больные из числа близкого контакта с КВИ- положительным пациентом изолированы на территории городской больницы.

Производится контроль за состоянием как пациентов, так и мед.персонала.

У всех взяты образцы ПЦР. После получения результата все будут отправлены в карантинный стационар или домашний карантин.

Потоки экстренных больных переправлены в областную больницу.

Городская больница работает в режиме долечивания и выписки больных.

Напомним, у пациента Костанайской городской больницы обнаружен коронавирус. 

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