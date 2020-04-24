Костанайская городская больница не принимает пациентов

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения Костанайской области, все сотрудники и больные из числа близкого контакта с КВИ- положительным пациентом изолированы на территории городской больницы.

Производится контроль за состоянием как пациентов, так и мед.персонала.

У всех взяты образцы ПЦР. После получения результата все будут отправлены в карантинный стационар или домашний карантин.

Потоки экстренных больных переправлены в областную больницу.

Городская больница работает в режиме долечивания и выписки больных.

Напомним, у пациента Костанайской городской больницы обнаружен коронавирус.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.