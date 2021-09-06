Костанайская городская больница вновь начала работу в прежнем режиме

Костанайская городская больница вернулась к прежнему формату работы, а это значит что здесь вновь заработали приемный покой и травмпункт. С 4 сентября учреждение вновь начало прием нековидных больных. Напомним, что с конца июля и до 2 сентября здесь размещался инфекционный стационар. Кстати, во второй раз за эти два года.

Тогда, в 2020 году через костанайскую городскую больницу прошли больше 1200 человек, в этом году больше 700-сот. Но, как отмечают представители больницы, тяжелых больных в этот раз было настолько больше, что им пришлось увеличить количество реанимационных коек с 18 до 40. Да и количество самих коек, из-за большого количество больных увеличили с 280 — до 330. В этом году перепрофилировать больницу, отмечает главврач, было намного легче. У них уже был двухмесячный запас лекарств, медики прошли обучение, алгоритм лечения тоже уже был выстроен, поэтому всего за сутки из обычной больницы они стали инфекционным стационаром. Также за сутки смогли вернуть все обратно.

Оставшихся больных ковид — 19 из больницы перевели в инфекционку, это примерно 70 человек, среди которых немало тех, кто находился в реанимации. Все это время в больнице трудились больше 400 врачей, которые и сейчас вновь в строю. Кстати, свой коллектив за это главврач не устает благодарить.

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