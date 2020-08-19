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Костанайская городская больница возобновляет плановую госпитализацию

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С 20 августа Костанайская городская больница возобновляет плановую госпитализацию. Об этом сообщается на официальной странице управления здравоохранения Костанайской области в Инстаграм.

Принимать начнут по следующим направлениям: урология, гинекология, хирургия, травматология и проктология.

Пациенты, находящиеся на лечении с пневмонией продолжают лечение в отдельном корпусе.

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