Костанайская энергокомпания снова предлагает увеличить тариф за свет

В Костанае состоялись общественные слушания о повышении тарифа на электроэнергию. «Костанайский ЭнергоЦентр» предлагает увеличить цену с 1 сентября. Добиться одобрения компания пытается уже во второй раз. В июле руководство КЭЦ уже направляли заявку в департамент по регулированию естественных монополий, но тогда ее оставили без рассмотрения, передает alau.kz

В Костанае состоялись публичные слушания о повышении тарифа на электричество. «Костанайский ЭнергоЦентр» пытается добиться роста стоимости уже второй раз за это лето. Первая попытка была предпринята 30 июня. Тогда КЭЦ намеревался увеличить цену за электричество с 1 августа. Но успехом это не увенчалось. Департамент по регулированию естественных монополий тогда оставил заявку без рассмотрения.

«Из-за нарушения порядка ценообразования, а также не предоставления обосновывающих документов департамент отклонил заявку. Были нарушены предоставление формы финансовой отчетности согласно приказу министра №404, а также в части обоснования по тарифам энергопередающих организаций»,- сообщил Акан Ташпанов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области.

Теперь же, уладив бумажные вопросы, КЭЦ снова пытается занять новую высоту стоимости тарифа. Сейчас цена за 1 кВтч составляет чуть больше 21 тенге. Эту цифру хотят поднять на 22 процента и довести до 25,85 тенге.

«Приказом министерства энергетики от 29 июня повышены тарифы на станциях, которые и производят электроэнергию. Повышение цены произошло более, чем у 34 станций. Соответственно наша станция тоже входит в этот список, у которой мы закупаем электроэнергию. Это АО «Севказэнерго». Их цена повысилась на 25 процентов. Это основная причина повышения тарифа»,- разъяснила Анаргуль Ускенбаева, генеральный директор ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».

Руководство КЭЦ сообщило, что терпит не малые убытки. За 8 месяцев 2020 года они достигли 280 миллионов тенге.

«Мы для бесперебойного обеспечения всей области, всех наших потребителей с 1 июля приобретаем электроэнергию по повышенной цене. Соответственно нам уходить некуда. Это убытки нашего предприятия. Мы сейчас работаем в свой убыток»,- сказала Анаргуль Ускенбаева.

Обосновано ли повышение цены, будет решать департамент по регулированию естественных монополий. Но если они и теперь оставят заявку без рассмотрения или отклонят ее, то КЭЦ вновь будет подавать прошение о повышении тарифа. Но на этот раз в нем цена может увеличиться. Так уже происходило. С 1 августа планировалось, что тариф повысят до 23,81 тенге. Из-за того что это предложение не утвердили, КЭЦ продолжало работать по прежней цене и понесло дополнительные расходы. Их включили в новое предложение о стоимости тарифа — 25,85 тенге. Если и теперь тариф не утвердят, то в следующий раз его могут предложить сделать еще выше, чтобы покрыть новые расходы. Но есть ли под всем этим должные обоснования, еще предстоит проверить антимонопольной службе. Свое решение о том, повысится тариф или останется прежним, обещали озвучить 26 августа.

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