Костанайская область готовится к посевной компании

Уже готово больше 85 процентов техники, в регион начало поступать льготное топливо. В этом году на область выделена 71 тысяча тонн дизельного топлива по 170 тенге за литр. Однако, как отметил аким области, сельхозтоваропроизводители не спешат выбирать льготное топливо. Он распорядился поторопиться, ведь скоро поступаемые объемы будут увеличиваться

В этом году в Костанайской области намерены засеять 5,2 млн га. площадей. На большей части, конечно, зерновые и зернобобовые и на 652 тыс. га масличные. Чиновники от сельского хозяйства надеются, что площадь масличных удастся увеличить на 12 тыс. га, ведь в текущем году, как дополнительный стимул для товаропроизводителей, запустили новый вид поддержки — субсидирование масло семян, сданных на переработку отечественным заводам. На эти цели, кстати, в регионе уже предусмотрено 250 млн тенге.

«Значительную долю в посевах все еще занимают зерновые культуры — 75% от посевной площади области, масличных и кормовых 12%. В связи с этим, вопрос дальнейшей диверсификации отрасли остается актуальным. Возможности по увеличению посевов масличных, других высокодоходных культур не исчерпаны. Многие хозяйства до сих пор сеют только пшеницу. Акиматам районов надо проводить работу по рациональному использованию земельных ресурсов, расширения перечня возделываемых культур, увеличения объемов внесения минеральных удобрений, развития орошаемого земледелия», — сообщил заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

В весенне-полевых работах примут участие почти 23 тыс. тракторов, порядка 1 тыс. посевных комплексов и 22 тыс. сеялок. Их готовность на сегодня — 85%. Помимо этого на проведение работ в полях области выделена 71 тыс. тонн льготного дизельного топлива, отпускная цена за 1 литр в этом году — 170 тенге. Аким области подчеркнул, что его выборку нужно ускорить, чтобы не создать проблем в апреле и мае, когда количество привезенного в регион топлива увеличится в разы.

«Оператором мы стараемся сохранить традиции, очень много поступает заявок от фирм-однодневок для участия, мы не поддерживаем, потому как вопрос целевого использования, очень важного. Все операторы имеют нефтебазы в ваших районах. Выборка должна проходить оперативно», — сказал на совещании аким области Архимед Мухамбетов.

Что касается государственных субсидий. Их на начало года области выделено порядка 31 млрд тенге. Через АО «Аграрная кредитная корпорация» аграриям уже выдано 8,9 млрд кредитных средств, а АО «НК Продкорпорация» проводит очередной форвардный закуп сельхозпродукции на 8,3 млрд тенге, из которых уже утверждены списки участников на 940 млн тенге.

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