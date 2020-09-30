Костанайская область лидирует по количеству нарушений карантина

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назвал области, лидирующие по числу нарушений карантина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Выявлено и пресечено свыше 28 тысяч нарушений карантина. В том числе более 4 600 — торговыми центрами, магазинами, рынками, 1 700 — ресторанами, кафе и другими объектами досуга. Наибольшее количество из них приходится на Костанайскую область — более 5 тысяч, Западно-Казахстанскую область — более 2,5 тысячи, Туркестанскую область — более 3 тысяч, Восточно-Казахстанскую область — более 2 тысяч, а также Алматы — 3 800», — сообщил Тургумбаев на заседании правительства.
Глава МВД уточнил, что по всем выявленным фактам органами здравоохранения за нарушения санитарно-эпидемиологических требований составляются административные материалы.
Он напомнил, что в условиях чрезвычайного положения нарушителей карантинного режима привлекали по статье 476 КоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения», статье 478 КоАП «Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП». Но с прекращением правового режима ЧП вопросы администрирования фактов нарушения карантина перешли в компетенцию Министерства здравоохранения.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области