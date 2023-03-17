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Костанайская область может остаться без денег на восстановление природы

В 2021 году в виде эмиссий в окружающую среду в бюджет Костанайской области поступило 9,6 млрд тенге, передает inbusiness.kz. Таковы данные Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

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На что уходят эмиссии

Однако на природоохранные мероприятия было направлено лишь 1,5 млрд тенге, или 16%. При этом, согласно Экологическому кодексу, который приняли в 2021-м, вся сумма эмиссий должна идти на восстановление природы.

Уже больше полугода в Костанайской области идет работа над планом охраны окружающей среды. Согласно проекту документа, который еще в октябре 2022 года размещали на экопортале, в регионе на охрану окружающей среды в течение ближайших трех лет направлять по 7 млрд тенге. Однако согласования затянулись, и, по данным, озвученным областным управлением охраны природных ресурсов и регулирования природопользования, общественные слушания по проекту состоятся лишь в мае.

Причин затянувшихся согласований официально не озвучивают. Однако анализ ситуации позволяет предполагать, что все дело в нехватке средств. Бюджет Костанайской области дефицитный, и регион ежегодно получает значительный объем средств из республиканской казны в виде субвенцией и целевых трансфертов. В 2022 году бюджет Костанайской области составил 455 млрд тенге, но из них почти 300 млрд тенге — бюджетные трансферты и кредиты. Региону, и это не раз звучало на разного уровня совещаниях, не хватает средств на строительство и ремонт школ и жилья, развитие спортивной инфраструктуры, ремонт дорог. И деньги эмиссий во многом помогали решать именно эти проблемы. Однако экоактивисты из других регионов при рассмотрении аналогичных планов противились подобным тратам.

В пользу этой версии говорит то, что в рамках плана значительную часть средств планируют направить на газификацию сел, ремонт и строительство канализационных сетей, замену ламп уличного освещения на энергосберегающие.

Энергия или выбросы

В 2022 году из-за падения объемов производства в одной из крупнейших горнодобывающих компаний региона объемы поступления эмиссий также упали. Речь об АО «ССГПО». Судя по данным компании, больше половины средств за эмиссии в окружающую среду поступают именно от этого предприятия – около 4 млрд тенге. Предприятию также принадлежит крупнейший источник генерации электроэнергии в Костанайской области – Рудненская ТЭЦ, которая работает на угле. Ее мощность – 267 МВт.

Компания ведет работу над снижением объема выбросов. На ТЭЦ уже приступили к демонтажу двух из шести паровых котлов, которые заменят современными агрегатами, а также новым золоулавливающим оборудованием. Производители обещают, что техника будет улавливать 99,9% выбросов. Суммы инвестиций на замену одного котла составляют около 6 млн долларов, включая затраты на строительно-монтажные работы.

В дальнейшей перспективе планируют заменить золоулавливающее оборудование на всех шести котлах ТЭЦ. Однако ситуация может измениться. Рудненскую теплоэнергоцентраль могут перевести на природный газ, что также приведет к сокращению выбросов и логичному  снижению объема поступлений за эмиссии. Но реализация этого проекта будет возможна только при условии решения проблемы дефицита мощностей. Решение власти видят в строительстве магистрального газопровода из Актюбинской области, однако пока финансовая часть вопроса не решена.

По нулевой ставке

Параллельно в компании официально озвучили, что планируют получить комплексное экологическое разрешение (КЭР) уже к 2025 году. Согласно Экологическому кодексу, это освободит предприятие от оплаты эмиссии. Этот шаг автоматически сократит поступления в бюджет Костанайской области за выбросы в атмосферу как минимум в два раза.

Руководитель отдела экологии недропользования АО «ССГПО» Анатолий Дворниченко отметил, что получить КЭР они не могут из-за отсутствия утвержденного перечня наилучших доступных технологий. Сегодня документ на стадии утверждения.

В департаменте экологии по Костанайской области отметили, что в качестве приложения к комплексному экологическому разрешению компания должна разработать детальный план технологического перевооружения с указанием крайнего срока реализации проектов. Причем планируемые к внедрению решения должны соответствовать перечню наилучших доступных технологий.

Практика показывает, что сборник этих решений в Казахстане обновляют раз в пять лет. Это значит, что и планы в рамках, учрежденные в рамках получения КЭР, также должны будут актуализировать с учетом вносимых в перечень наилучших технологий решений.

Главный вопрос заключается в том, что в рамках КЭР не оговариваются минимальные суммы, которые компания должна направлять на техническое перевооружение. И хотя сегодня горнорудные предприятия явно нуждаются в модернизации, в том числе в части сокращения влияния на окружающую среду, объемы инвестиций могут оказаться на порядок ниже сумм, которые поступают в местный бюджет за эмиссии.

Есть и другая сторона медали – компании, которые работают без получения разрешения на эмиссии. И такие факты фиксируют регулярно.

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