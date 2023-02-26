Костанайская область — одна из пьющих. Местные специалисты с этим не согласны

Костанайская область находится на втором месте по употреблению алкоголя в стране. Такая новость появилась на многих информационных ресурсах Казахстана.

На первом месте Актюбинская область. Такие данные получились в результате национального исследования, проведенного минздравом. Однако считать эту информацию достоверной, говорят костанайские специалисты, невозможно.

«Вся статистика она основана на официально зарегистрированных продажах алкоголя. Сколько заплатили акцизных сборов и от этого исследования. Но во многих регионах эта работа поставлена из рук вон плохо, скажем так», — объяснил главный врач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко.

В целом же в последние годы, говорит Владимир Михайленко, в стране употреблять алкоголь стали меньше. Сокращается и количество людей, которым ставят диагноз «алкоголизм». На сегодня это около 90 тысяч человек, то есть меньше одного процента живущих в Казахстане страдают этой болезнью.

«По Костанайской области мы также видим снижением числа, скажем, заболеваемости. Это вперве выявленные. Если допустим в 21 году было выявлено и поставлено на учет 920 человек, то в 22 году уже 820. На 100 человек мегьше. Заболеваемость в Костанае снижается примерно на 6-8% в год, ежегодно за последние пять лет», — говорит Владимир Михайленко.

Также отмечает Владимир Михайленко, цифры говорят и о том, что работа в этом направлении ведется активная. В Костанайской области количество наркологических коек в полтора раза выше, чем в других регионах страны. Есть и отделение принудительного лечения на 180 коек, там к трезвой жизни возвращают нарушителей административного кодекса. Помимо трех уже существующих вытрезвителей, планируют открыть еще два — в Лисаковске и Житикаре.

«Мы создаем нетерпимые условия для алкоголиков, которые к тому же нарушают административный кодекс, буянят, не дают людям жить. И потому у нас статистика намного выше и показатели, потому что мы работаем и выявляем. В тех регионах, где это не проводится, и выявляемость будет намного ниже», — отметил главврач центра.

Наметилась и тенденция к переходу от крепких алкогольных напитков к слабым. Возможно этим объясняется популярность пивных магазинов, которые сегодня открываются повсеместно, приходя на замену продуктовым.

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