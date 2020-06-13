Костанайская область оказалась в числе лидеров по соцэкономическому развитию

Ряд областей Казахстана с начала года демонстрируют опережающие темпы роста социально-экономического развития, в числе которых — Костанайская область. Об этом стало известно на заседании правительства, сообщает tengrinews.kz

За опережающими темпами экономического развития костанайского региона, к слову, стоит большая и кропотливая работа по всем фронтам.

В частности, отмечается рост обрабатывающей промышленности на 21,1 процента. Это стало возможным благодаря, в первую очередь, росту машиностроения более чем в два раза. Только с начала года уже собрано 13 060 легковых авто, 1151 грузовой автомобиль и 210 автобусов.

Возросло поголовье всех видов сельскохозяйственных животных. Также увеличилось производство продуктов питания. Это значит, что возрос объем производства муки на 18,8 процента, кондитерских изделий — на 18,4 процента, колбасных изделий — на 16,9 процента. Также отмечается рост производства мяса, муки, напитков и другое.

Возрос в регионе и объем строительных работ — почти на 8 процентов. Это стало возможным благодаря динамичному жилищному строительству в рамках «Нурлы жер» и росту ввода жилья более чем на 12 процентов.

По программе выделяют в этом году более 18 миллиардов тенге, на которые в регионе планируется построить более сорока многоэтажных домов и завершить строительство начатых домов в новых микрорайонах областного центра. В целом же в Костанайской области до конца года поставлена цель ввести в эксплуатацию более 4 тысяч квартир.

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