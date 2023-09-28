Костанайская область отправит продукты на ярмарку в Астану

Согласно плану мероприятий по проведению сельскохозяйственной ярмарки с участием регионов республики 30 сентября — 1 октября в Астане будет проведена сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозпредприятий Костанайской области.

Ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции будет проводиться в течении 2 дней. Продукты сельского хозяйства будут реализовывать свыше 50 предприятий из 14 районов и 3 городов области: Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Житикаринский, Карабалыкский, Карасуский, Камыстинский, Костанайский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Тарановский, Федоровский, Узункольский районы и города Аркалык, Рудный, Костанай.

Предприятиями области планируется реализовать более 100 наименований продукции в объеме 400 тонн: мясо скота всех видов 51 тонн, молочной продукции – 35, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов – 23, круп и макаронных изделий — 30, картофеля и овощей – 70, муки – 50, а также хлебобулочные, кондитерские изделия, напитки, мед и другие.

Вся продукция реализуется по стоимости на 10-15% ниже средних цен, сложившихся на рынках города Астана.

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