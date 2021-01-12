Костанайская область перешла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Атырауская область перешла из «красной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Костанайская область, напротив, перешла в опасную зону, предусматривающую введение строгих ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает informburo.kz
В «красной» зоне расположены Костанайская и Акмолинская области.
В «жёлтой» зоне находятся Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Атырауская и Павлодарская области.
Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения Covid-19.
В целом страна находится в «жёлтой» зоне, которая предполагает сохранение действующих карантинных мер.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области