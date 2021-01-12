Костанайская область перешла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Атырауская область перешла из «красной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса. Костанайская область, напротив, перешла в опасную зону, предусматривающую введение строгих ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает informburo.kz

В «красной» зоне расположены Костанайская и Акмолинская области.

В «жёлтой» зоне находятся Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Атырауская и Павлодарская области.

Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения Covid-19.

В целом страна находится в «жёлтой» зоне, которая предполагает сохранение действующих карантинных мер.

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