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Костанайская область покинула «жёлтую» зону

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января 2022 года

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы,  Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская,  Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская,Туркестанская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне нет ни одного региона.

   

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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