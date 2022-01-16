Костанайская область покинула «жёлтую» зону

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января 2022 года

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская,Туркестанская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне нет ни одного региона.

⚡️ МВК по нераспространению COVID-19

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