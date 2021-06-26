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Костанайская область покинула «зелёную» зону

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 26 июня 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Костанайская и Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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