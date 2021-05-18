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Костанайская область покинула «зелёную» зону

Фото из открытых источников

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 мая 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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