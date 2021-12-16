USD 435.54
EUR 490.85
RUB 5.9
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Костанайская область покинула «жёлтую» зону

Костанайская область покинула «жёлтую» зону

russian.rt.com

Vinkmag ad

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 декабря 2021 года

В «красной» зоне нет ни одного региона.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская,  Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г.г.г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

  

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

Будет ли в Казахстане кредитная амнистия, ответила Абылкасымова