Костанайская область превысила 7% порог заболеваемости коронавирусом

Прирост заболеваемости по коронавирусу в Костанайской области превысил 7-процентный порог. Такие данные по итогам прошлой недели озвучил председатель комитета контроля качества товаров и услуг. Однако на полный отказ от ослабления мер карантина это не повлияло, передает alau.kz

Костанайская область превысила процентный порог заболеваемости, о котором говорила главный санитарный врач страны. Такие результаты появились по итогам контроля прошлой недели.

«На прошлой неделе больше 7 процентов прирост показали достаточно большое количество регионов. Это Акмолинская область, Актюбинская, Костанай, Туркестан, Жамбыл. С учетом послабления карантинных мер, соответствующие рекомендации были даны всем оперативным штабам в регионах, местным исполнительным органам, чтобы усилили контроль, рейдовые проверки,»- сообщил Тимур Султангазиев, председатель Комитета контроля качества товаров и услуг Министерства здравоохранения.

Несмотря на показатели, ослабление карантина в области все же произошло, за исключением Житикаринского района. По словам председателя комитета, ослабление мер происходит только по направлениям, предусмотренным главным санитарным врачом страны. Если говорить о республике в целом, то по итогам прошлой недели в 9 областях прирост заболеваемости был ниже 7 процентов. Но на возможность перемещения между регионами на личном авто эти данные никак не повлияли. Хотя в то же время продолжает действовать авиасообщение.

«Этот вопрос не обсуждался в части открытия. Не стоит этот вопрос по открытию регионов между собой. Нужно понимать, что время препровождения в самолете достаточно короткое. Из Нур-Султана до Алматы 1,5 часа. То есть риски не такие большие. А вот из одного региона в другой массовое передвижение населения это очень рискованно. Все-таки в авиаперелетах небольшое количество людей перемещается,»- сказал Тимур Султангазиев.

Сейчас новые случаи заболеваний по большей части выявляют благодаря тестированию населения. Его темпы постоянно увеличивают. За 1,5 месяца их число выросло с 6 тысяч до 23,5 тысяч тестируемых в сутки. Эти цифры позволяют выявить 79 процентов всех заболевших. Оставшийся 21 процент приходится на 2 другие категории.

«17 процентов выявленных за неделю это самообращения по ОРВИ, пневмонии. И 4 процента случаев – завозные. В основном из Российской Федерации идет большой завоз. Небольшое количество из Узбекистана и Киргизии,»- рассказал председатель Комитета.

В среднем темпы роста заболеваемости в Казахстане сейчас колеблются от 2 до 5 процентов. Но смогут ли они снизиться из-за предстоящей летней погоды, в Комитете не уверены. Вирус новый, и как он поведет себя в условиях жаркой погоды, предугадать нельзя.

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