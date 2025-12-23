Костанайская область за последние три года заметно нарастила темпы строительства социальных объектов. О развитии инфраструктуры сообщил аким региона Кумар Аксакалов на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Девять новых школ — почти на 6 тысяч мест

По словам главы области, за три года в регионе построили 9 современных школ общей вместимостью 5 860 мест. Новые учебные заведения появились в Костанае, Рудном и Аркалыке, а также в Аулиекольском, Джангельдинском и Костанайском районах.

14 детсадов снизили нагрузку на дошкольные учреждения

Параллельно в области ввели в эксплуатацию 14 детских садов на 2,2 тысячи мест. Это, как отмечают в акимате, позволило снизить нагрузку на действующие дошкольные организации и улучшить доступность мест для семей с детьми.

Строительство продолжается

Работы по обновлению социальной инфраструктуры продолжаются: сейчас в регионе возводят ещё две школы общей вместимостью 1 880 мест.

Власти подчёркивают, что масштабное строительство образовательных объектов направлено на создание комфортных условий для детей, повышение доступности образования и устойчивое развитие региона.

