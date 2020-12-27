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Костанайская область снова вошла в «красную зону» по распространению коронавируса

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Три региона Казахстана вошли в «красную» зону по распространению коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Сообщается, что в «красной» зоне по-прежнему находится Атырауская область. Кроме того, сегодня в «красную» зону вошли Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская область. В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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