Костанайская область снова вошла в «красную зону» по распространению коронавируса

Три региона Казахстана вошли в «красную» зону по распространению коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Сообщается, что в «красной» зоне по-прежнему находится Атырауская область. Кроме того, сегодня в «красную» зону вошли Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская область. В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

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