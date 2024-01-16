Костанайская область в списке. Когда примут решение по смене часового пояса?

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции отметил, что окончательное решение о переводе часов в Казахстане еще не приняли, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления все еще рассматривается.

«В ближайшее время будет принято решение. Мы находимся в процессе принятия решения. Точность (перехода на единый часовой пояс. – Прим. ред.) будет зависеть от публикации на портале «Открытые НПА». Как выйдет постановление, мы все с вами будем проинформированы практически в одно время», — сообщил Арман Шаккалиев.

Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Согласно проекту планируется, что в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00-00 акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей переведут местное время на 1 час назад.

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