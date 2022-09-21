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Костанайская область в списке. Названы области с высокой младенческой смертностью

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Ажар Гиният назвала области Казахстана с самыми высокими показателями младенческой и материнской смертности, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, показатель младенческой смертности составил 8,3 на 1000 живорожденных.

«Наиболее высокие показатели младенческой смертности в городе Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60 процентах случаев теряли недоношенных», — отметила министр на заседании правительства.

Кроме того, она отметила, что высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

«В структуре причин акушерские осложнения составили 70 процентов, соматические заболевания — 30 процентов», — отметила она.

Гиният также отметила, что для укрепления кадрового потенциала медицинских организаций было увеличено количество грантов в резидентуре до полутора тысяч на подготовку медицинских кадров.

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