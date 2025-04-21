По данным Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2025 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 293 работника, 40 из которых погибли. При этом производственный травматизм по итогам первого квартала снизился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадал 31 человек, в Костанайской – 27, в Восточно-Казахстанской – 24, в Актюбинской – 22, в Атырауской областях – 22, в г. Алматы – 19 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 15,3% и в строительной отрасли – 12%.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: неудовлетворительная организация производства работ, грубая неосторожность самого пострадавшего, нарушение правил автодорожного движения, нарушение правил безопасности и охраны труда.

Напомним, создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач Правительства и Министерства труда и социальной защиты населения РК.

За последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,3%.

В целях профилактики и недопущения нарушений 3262 предприятия страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

На объектах строительства продолжается работа по внедрению вертикальной модели контроля, предусматривающей ответственность и контроль генеральным подрядчиком за всеми субподрядчиками по вопросам безопасности труда на объекте. Данную модель контроля внедрили 318 предприятий республики.

Кроме того, запущен электронный сервис «Онлайн трудовой консультант», который позволяет работодателям пройти самопроверку соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 41 090 работодателей.

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