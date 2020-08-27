Костанайская область вошла в число лидеров по количеству стихийных свалок. С начала года на территории области их было обнаружено 461. Практически все из них удалось ликвидировать за месяц. Но в департаменте экологии выражают опасения, что в скором времени на их местах могут появиться новые. Чтобы этого не допустить, сотрудники ведомства начали рейды, передает alau.kz

Для Костанайской области словосочетание стихийные свалки не ново. В департаменте экологии отмечают, что, несмотря на все усилия, несанкционированных свалок становится только больше. В этом году регион даже оказался в числе лидеров по их количеству. Чаще всего люди выбрасывают ТБО, но были у нас случаи и свалок строительного мусора, и даже замороженной крови.

«Один приехал, выкинул, второй увидел, что он туда выкинул, думает, что можно и туда кидает. В итоге образовывается очень большая свалка. Которую иногда даже местные исполнительные органы не могут ликвидировать, потому, что она становится стихийная. Население еще пока у нас не до конца понимает последствия, не до конца осознает все то что они делают», — считает главный специалист департамента экологии по Костанайской области Арман Жакупов.

Отслеживают появление стихийных свалок экологи с помощью космического мониторинга, системой «Гарыш сапары». Таким образом, за прошлый год было обнаружено 313 свалок. В этом году 461. Как отмечают в ведомстве, выросло количество свалок не только потому, что их стало больше, но и потому, что у портала увеличился радиус охвата. Раньше выявить можно было только места несанкционированных свалок вблизи Костаная, теперь же под мониторинг попал и город Лисаковск и районы — Денисовский и Камыстинский. Увеличенный радиус позволил обнаружить 15 свалок.

«В прошлом месяце, в июле было поручение Президента ликвидировать за месяц все несанкционированные свалки. То есть совместно с силами местных исполнительных органов были ликвидированы 427 несанкционированных стихийных свалок, что составляет 97 процентов», — пояснид Арман Жакупов.

Еще 16 свалок планируется убрать в ближайшее время. Но даже, когда все эти свалки будут ликвидированы, ситуация не изменится, об этом говорят экологи. Ведь на этом же месте с легкой подачи людей может появиться новая. Поэтому работают сотрудники ведомства не только с уже появившимися свалками, но и с населением.

«На данный момент департаментом совместно с правоохранительными органами еженедельно проводятся рейды по пляжам, по местам отдыха по выявлению нарушителей. Департаментом тут больше ведется работа по агитации», — добавил Арман Жакупов.

Кроме того, в июле министерство экологии запустило горячую линию— 8 775 952 49 00. На этот номер можно позвонить, либо написать на WhatsApp и сообщить о найденной свалке. За месяц туда от костанайцев поступило 76 жалоб.

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