Костанайская область вошла в «красную зону» по коронавирусу

Вице-министр здравоохранения — главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил, что в «красную» зону по темпам распространения коронавируса вошли Костанайская и Западно-Казахстанская области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В «красную» зону у нас входят: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Костанайская области. В «желтой» зоне остаются Акмолинская область и Нур-Султан. Все остальные регионы в «зеленой» зоне», — сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.

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