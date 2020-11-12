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Костанайская область вошла в «красную зону» по коронавирусу

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Вице-министр здравоохранения — главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил, что в «красную» зону по темпам распространения коронавируса вошли Костанайская и Западно-Казахстанская области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В «красную» зону у нас входят: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Костанайская области. В «желтой» зоне остаются Акмолинская область и Нур-Султан. Все остальные регионы в «зеленой» зоне», — сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.

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COVID-2019 в Казахстане

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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