Костанайская область вошла в топ-3 регионов по числу нарушений карантинных мер

Статистику об административных штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, выписанных с 5 июля 2020 года, опубликовали в Telegram-канале Coronavirus2020

Список лидеров антирейтинга выглядит следующим образом:

1. Город Алматы — 3837 протоколов.

2. Туркестанская область — 2974 протокола.

3. Костанайская область — 1323 протокола.

Сообщается, что за указанный период по Казахстану было выписано 15 817 протоколов на сумму 894,8 миллиона тенге. Из этой суммы на 307,4 миллиона тенге оштрафовали физлиц.

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