Костанайская область возглавила список по росту карантинных нарушений в стране

В Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в два с половиной раза, есть и повторный случай заражения COVID -19. А среди школьников уже более 500 случаев заболевших. Поэтому по всей стране ужесточаются карантинные меры. Но некоторые регионы продолжают нарушать требования. По информации столичных экспертов — Костанайская область возглавила список по росту нарушений, передает alau.kz

За последнюю неделю в Казахстане увеличилась заболеваемость коронавирусом в 2,6 раза. Об этом сообщили на столичном брифинге министерства здравоохранения. На сегодня в стране зарегистрировано более 114 тысяч случаев коронавируса. Рост отмечается во всех регионах страны. Поэтому по всей республике идет ужесточение карантиных мер.

«От региона к региону эта ситуация различная. Поэтому мы подходим к этому дифференцированно и соответственно на данный момент времени меры по усилению карантинных мер принимаются локально в каждом регионе. В целом во всех очагах выявлено более 3000 контактных, среди контактных выявлено 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 21 случай среди детей, обучающихся в дежурных классах», — рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

В целом среди школьников зарегистрировано 519 случаев заболевания, при этом 186 детей обучались в дежурных классах. А у детей от 3 до 9 лет после заболевания коронавирусом, через несколько недель специалисты обнаруживали мультисистемный воспалительный синдром или Кавасаки подобный синдром.

«Среди которых 40 детей с благополучным исходом были выписаны домой. К сожалению, 2 ребенка умерли в связи с тяжелым течением заболевания на фоне тяжелых хронических заболеваний. На сегодняшний день наши специалисты имеют уже достаточный опыт ведения детей с Кавасаки синдромом, которые не регистрируются в нашей стране уже последние несколько месяцев», — пояснила председатель правления научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева .

Тем не менее, специалисты указывают, что возможен подъем после очередной волны COVID-19. Возможны и повторные случаи заболевания. Сейчас официально подтвержден первый такой случай в Карагандинской области. Пациент переболел коронавирусом в июне, а потом в октябре. Высокий риск заболеть есть во время дальних поездок. Поэтому эксперты призывают казахстанцев отказаться от поездок за рубеж.

«С 6 октября госграницу пересекли около 149 тысяч граждан РК и иностранцев на автопереходах. Из них у 278 выявлен положительный результат. Наибольшее количество завозных случаев отмечается в Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях», — указала Айжан Есмагамбетова.

При этом 45 процентов привезенных случаев пришлись на последнюю неделю. На международных рейсах во время тестирования выявлен 41 положительный результат, большая часть из Египта, Турции и Белоруссии. Айжан Есмагамбетова также обратила внимание на то, что в двух областях карантинные требования стали нарушать чаще — в Восточно-Казахстанской и Костанайской. У нас за неделю число нарушений среди всех проверенных объектов выросло с 8 до 28 процентов.

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