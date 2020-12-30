Костанайская область вышла из «красной зоны» по темпам распространения коронавируса, передает zakon.kz.
В «красной зоне» осталась только Атырауская область.
В «желтой зоне» находятся Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой зоне» находятся все остальные регионы.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области