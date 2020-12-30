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Костанайская область вышла из «красной зоны»

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Костанайская область вышла из «красной зоны» по темпам распространения коронавируса, передает zakon.kz.

В «красной зоне» осталась только Атырауская область.

В «желтой зоне» находятся Алматы, Нур-Султан, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой зоне» находятся все остальные регионы.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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