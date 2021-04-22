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Костанайская область вышла из «зелёной зоны»

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 апреля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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