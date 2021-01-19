Костанайская область заняла 1 место в стране по темпам роста обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства

Костанайская область обошла другие регионы страны по темпам роста сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. По этим показателям Костанай вышел на первое место по итогам 2020-го года. В наступившем году планы строят не менее масштабные. В Костанае намерены запустить производство новых моделей легковых автомобилей, передает alau.kz

Для развития экономики 2020-й год оказался непростым испытанием. Но по его итогам Костанайская область все-таки смогла удивить своими результатами. Нашему региону удалось стать лидером в республике по некоторым отраслям промышленности. К примеру, по темпам роста строительства мы заняли третье место, а в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства — первое.

«В сельском хозяйстве объем валового выпуска составил 572 миллиарда 100 миллионов тенге. Рост валового объема продукции сложился за счет высоких результатов в Камыстинском районе. Объем валового выпуска продукции вырос в 2,3 раза. В Наурзумском – на 81,5, а также в Аулиекольском на 56,1 за счет увеличения сбора зерновых и масличных»,- сообщила Гульбарам Мусагазина, руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

В прошлом году в костанайском регионе запустили Комсомольскую птицефабрику и за 2021 год там намерены произвести 5,5 тысяч тонн мяса. А вот на производстве в Аркалыке в этом году будут оправляться от последствий птичьего гриппа. План по выпуску яиц составляет только 30 миллионов штук за год. На полную мощность фабрика перейдет лишь в 2022 году.

«Всего с начала года промышленными предприятиями области произведено продукции на 1,5 триллиона тенге. В том числе в обрабатывающем секторе на 868 миллиардов 800 миллионов тенге. В целом рост промышленного производства обеспечен за счет слаженной работы предприятий во всех регионах области»,- рассказала Гульбарам Мусагазина.

Рост в сфере промышленности произошел, в том числе благодаря машиностроению. За прошедший год заводы нашего региона произвели 40 тысяч машин, среди которых 730 тракторов и комбайнов. Эти показатели превышают результаты прошлых лет, и в наступившем году их намерены увеличить.

«В 2021 году мы начнем производить «KIA». Уже подписали. 18 диллерских центров открывается. В трех городах больших: Нур-Султан, Алматы и Шымкент и в городе Костанай дилерские центры откроются. Все популярные бренды, как кроссоверы Sorento, Sportage, Rio – доступные цены – все будут производиться в Костанае»,- рассказал Архимед Мухамбетов, аким Костанайской области.

Объем выпуска этих автомобилей в нашей области планируют увеличивать год от года. А само по себе открытие сборных цехов позволит создать новые рабочие места.

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