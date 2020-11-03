Костанайская область заняла первое место в стране по производству муки

В Костанайской области поздравили работников сельского хозяйства с предстоящим профессиональным праздником. В этом году награждение лучших из лучших проходило без торжественной части и праздничного концерта. Зато с помощью онлайн-связи в акимате Костанайской области удалось собрать все районы вместе. Ведь отпраздновать региону есть что. Костанайская область смогла занять первое место в стране по производству муки, второе по молоку, третье по производству йогуртов, круп и макаронных изделий.

В этом году в Костанайской области собрали 4,2 млн тонн зерна. Эти цифры весьма порадовали местных сельхозтоваропроизводителей. Ведь из-за погодных условий первоначально считалось, что соберут они чуть больше 3 млн тонн. Наибольшая урожайность зерновых культур получена в хозяйствах Сарыкольского района — 14,5 ц/га, Федоровском — 13,4ц/га, в Узункольском, Карасуском, Костанайском, Мендыкаринском районах получено свыше 12 ц/га.

«Стабильно высокие урожаи, вне зависимости от погодных условий получают сельхозпредприятия и крестьянские хозяйства с отлаженным производственным процессом, высоким уровнемагротехнологий. В ТОО «Сарыколь Агро» Сарыкольского района с каждого гектара получено по 40 центнеров пшеницы, ТОО «Айдала» Алтынсаринского района 21 центнер, ТОО «Орлан 2004» Мендыкаринского района 20 центнеров, ТОО «ОлжаАрыстан ПК» 17,6 ц/га»,- говорит первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов.

Еще одна особенность текущего года — качество зерна. Содержание клейковины превысило показатели прежних лет, особенно в северных районах. 79% процентов, поступившего зерна на элеваторы, отнесено к 3 классу. При этом почти 60 % этого зерна содержат клей­ковину 28% и выше. Все это не может не радовать, так как год 2020-ый в плане карантинных ограничений тоже создавал определенные сложности во время посевной и уборочной.

«То, что смогли местные исполнительные органы, они сделали- поддержка агроработников. Кроме того погода была неблагоприятная, но хозяйства получили хороший результат. Мы продолжим работу по диверсификации посевных площадей растениеводства, увеличить, будут масличные культуры новые программы есть, на увеличение каждый год. Пересмотреть», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В завершении совещания в честь приближающегося дня работника сельского хозяйства аким Костанайской области вручил грамоты и нагрудные знаки тем, кто в этом году отличился в своем деле — это агрономы, инженеры, главы крестьянских хозяйств. Подобное же чествование работников сельского хозяйства прошло и во всех районах области. Ведь во много благодаря людям, выращивающим хлеб, скот, занимающиеся их переработкой, Костанайская область смогла занять первое в стране место по производству муки, второе по молоку, третье по производству масла сливочного, йогуртов, круп и макаронных изделий.

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