Костанайская поликлиника номер два преобразится

Там сейчас проходит капитальный ремонт. Завершится он в следующем году, так бОльшая часть работ — наружная. Планируется обновить фасад,отремонтировать кровлю и благоустроить прилегающую территорию. На эти цели местным бюджетом было выделено 392 миллиона тенге.

Костанайская поликлиника номер два была построена в 1993 году. За это время капитального ремонта здесь не было. А ее внешний вид сейчас оставляет желать лучшего. Поэтому в 2021 году была разработана проектно сметная документация на ремонт здания. В 2022 был объявлен конкурс и определилась подрядная организация, которая будет обновлять фасад здания, ремонтировать кровлю, и заниматься благоустройством территории.

«Кровля находилась в плачевном состоянии. Она не выполняла никакие свои функции, все протекало ну и состояние было очень и очень плачевным. Практически мы кровлю уже завершаем, процентов на 80 работы уже проведены. Осталось еще немного доделать и в этом году с кровлей мы уже завершим»,- говорит главврач поликлиники№ 2 Самат Шуменбаев.

На капитальный ремонт поликлиники местным бюджетом было выделено 392 миллиона тенге. Завершить работы планируется в следующем году. Проект переходящий. Сейчас на парковку заехать нельзя, это приносит неудобства для пациентов, но в ходе кап ремонта ее планируют расширить, парковочных мест станет больше.

«Будет все зонировано, для посетителей, где автотранспорт вообще не будет проезжать. И соответственно, расширяем парковочную зону. Приведем в соответствие, подъездные пути, чтобы были свободные, парковочные места, места для лиц с инвалидностью, чтобы были приближены к входной группе. Будут высажены деревья, мы настаиваем на пирамидальных тополях»,- говорит главврач поликлинике.

После капитального ремонта поликлиника будет выглядеть так. Фасад обновят, утеплят и перекрасят. К этим работам приступят уже весной. Появятся беседки, а территория будет ограждена забором. Ну и это еще не все.

«Замена будет и оконных блоков. Они тоже действительно не соответствуют никаким нормам, двойным остеклением. С учетом того, что мы северный регион надо, чтобы стеклопакет был не менее, чем тройной. Все материалы будут завезены и в процессе, в зависимости от погодных условий будем менять»,- рассказал Шуменбаев.

По словам глав врача поликлиники, пока подрядная организация производит все работы согласно графику.

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