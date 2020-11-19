Костанайская швея получила 4,5 млн тенге на развитие бизнеса

Гранты от 500 тысяч тенге до 4,5 миллионов смогли получить костанайские предприниматели. Эти деньги предназначены для развития, либо открытия бизнеса. Но есть условие для получения финансовой помощи — это прохождение курсов «Бастау бизнес». В этом году их прошли 1400 человек, передает alau.kz

Можно ли совмещать собственный бизнес и при этом быть хорошей хозяйкой? Ответ на этот вопрос не понаслышке знает Динара Аралбаева. Женщине всего 34 года, но у нее уже 4 сына и собственное швейное ателье. Все началось несколько лет назад, тогда она узнала о том, что можно пройти курсы по госпрограмме, а затем получить грант. Тогда-то она решила детскую мечту воплотить в реальность. Динара отучилась на швею. А затем получила грант в полмиллиона тенге. Купила швейную машинку и арендовала небольшое помещение.

«Спустя год я опять выиграла грант. Я работала в маленьком кабинете, сейчас немножко побольше помещение. Я все что хотела купила, теперь хочу делать одеяла на заказ массовые, покрывала. Купила оборудование специально для этого», — поделилась швея Динара Аралбаева.

Второй грант Динара получила в сентябре, это почти 4,5 миллиона тенге. Всего за год она смогла расширить свое производство, теперь у нее даже есть маленький штат сотрудников и современное дорогостоящее оборудование. Вот на этом, Динара планирует шить одеяла, наносить различные рисунки. Кстати, работает она, только в национальном стиле. Появился у Динары и специальный лазер.

«Аппликации различные он делает, также лекало. Вот допустим, если мне нужно какое-то оно быстро, в течение 1 минуты раз и вырезало, чем мы раньше ножницами, ножом специальным резали, а сейчас все это лазером и это буквально одну, полминуты занимает для одной аппликации», — добавила Динара Аралбаева.

Динара как и многие начинающие бизнесмены проходила трехнедельные курсы «Бастау бизнес». Правда, в этом году все 5 потоков обучающихся изучали азы бизнеса в онлайн формате.

«Для этого была создана специально программа Atameken academy, через нее наши участники проходили обучение. Обучено 1400 участников, среди них боле 50 процентов составляют лица из социально-уязвимых слоев населения. Это молодежь категории NEET, члены многодетных или малообеспеченных семей и также трудоспособные инвалиды», — пояснила эксперт отдела нефинансовой поддержки предпринимательства палаты предпринимателей Костанайской области Лейла Актаева.

Все они получили сертификаты о прохождении курсов. Этот сертификат можно использовать в течение трех лет для участия в госпрограммах по поддержке бизнеса. В этом году через палату предпринимателей 550 человек получили гранты в полмиллиона тенге, 212 человек льготные кредиты, а 5 человек гранты в 4,5 миллиона тенге. Тем, кто тоже желает пройти курсы, нужно обращаться в центр занятости. Но новый набор стартует только в следующем году.

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