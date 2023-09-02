Костанайская теплокомпания продолжает бороться с должниками

В рейд по должникам сотрудники теплокоvпании выходят регулярно. Сегодня в поле зрения юридические лица. Должников не мало.

Суммы, конечно, разные. Есть те, кто уже задолжал не одну сотню тысяч коммунальщикам. А в этом предприятии долг перед теплокомпанией вообще 10 миллионов тенге. Такая сумма набежала за январь, февраль и март этого года.

«Все лето мы с ними работали, они к нам обращались с гарантийными обязательствами, которые не были исполнены. На сегодняшний день, мы пришли к такому решению, что будем отключать от теплоснабжения, до полного отключения задолженности. Работаем с бригадой, которая будет отключать на границах разделов», — сообщила руководитель группы по работе с потребителями ГКП «КТЭК» Ирина Трапезникова.

Перед отключением — обязательное уведомление руководства. Но, его на рабочем месте не было. Поэтому сотрудники теплокомпании предупредили об этом бухгалтерию. Здесь уже работает специалист, который при помощи сварки отключил абонента от тепла. Подключиться самостоятельно они не смогут. Придется вызывать тепловиков, но только после полного погашения задолженности. К слову, подключение платное — 55 тысяч тенге. А это еще одни должники, здесь сумма — 450 тысяч тенге.

«Периодически приходила, приносила уведомления, просила, чтобы закрыли долг, но пока без результатов. Вот решили сегодня прийти, здесь автомойка, периодически я приносила уведомления. Решим, решим вопрос, и так и не решают», — говорит контролёр ГКП «КТЭК» Замира Рахимбаева.

Предприятие также попало под отключение. Подобные мероприятия в теплокомпании будут продолжать и дальше, в КТЭК отмечают, что пока это самый действенный метод.

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