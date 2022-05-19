Костанайские абитуриенты приступили к сдаче ЕНТ

Шестнадцатого мая по всей стране стартовала сдача единого национального тестирования. Продлится оно до пятого июля. В Костанайском филиале говорят, что первые два дня в аудиториях было не больше пяти человек в потоке. А вот на ближайшие дни подано по 95 заявок на каждый из двух потоков. Сдают ЕНТ утром и после обеда. Попыток для получения гранта в этом году дается две. Однако, если зафиксируют нарушение, аннулируют оба результата, рассказывает Куляй Беисова, эксперт костанайского филиала Национального центра тестирования: «В этом году еще дополнительно поставили фронтальные камеры, получается 1 компьютер — 2 камеры. 1 фронтальная напротив и еще сверху камера. После завершения ЕНТ эти все материалы в НЦТ будут смотреть, и если вдруг обнаружат что какие-нибудь шпаргалки смотрели или телефон — будут полностью аннулировать».

Такие факты в стране уже были, но не в нашем регионе. Напомним, в Костанайской области 2 центра тестирования. Один расположен в Аркалыке — в нем сдают ЕНТ выпускники из южного региона, второй — в Костанае. Именно сюда приезжают абитуриенты из сельских районов области. Правила сдачи ЕНТ ежегодно меняются. Упрощена и процедура подачи на апелляцию. Как известно, оспорить результат можно в течение 30 минут сразу после сдачи.

В прошлом году рекордное количество выпускников получило знак отличия — «Алтын белгі». Но часть из них при этом набрали низкие баллы по результатам ЕНТ. В связи с этим со следующего года, в целях большей прозрачности и достоверности, выпускники-претенденты на знак отличия будут сдавать один из экзаменов вне стен родной школы. Однако уже в этом году будет оцениваться объективность выдачи «Алтын белгі» по результатам ЕНТ



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