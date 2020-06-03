Костанайские аграрии подали заявки на участие в форвардном закупе на 5 млрд тенге

В Костанайской области заявки на участие в форвардном закупе подали сельхотоваропроизводители на 5 млрд тенге. Больше 1 млрд агробизнесменам уже выплачено. Суть программы в том, что государство покупает у фермеров будущий урожай пшеницы, ячменя, гречихи, подсолнечника, льна и рапса, сделав предоплату. Окончательный же расчет за сельхозпродукцию происходит осенью, причём по рыночной цене. Больше всего желающих поучаствовать в форвардной программе в Карабалыкском, Аулиекольском и Наурзумском районах, сообщает alau.kz

Форвардный закуп Продовольственная контрактная корпорация в Казахстане практиковала с 2011 года по 2016-ый. В 2020 -ом его вновь запустили в работу, как возможность помочь сельхозтовапроизводителям деньгами для посевной кампании. Но, как отмечают специалисты, на этот раз механизм форвардного закупа изменен. Среди особенностей — отмена фиксированной цены на сельхозпродукцию.

«Цена не фиксируется, то есть на момент расчета по договору крестьяне должны рассчитаться до 15 ноября. То есть в какой период будет она рассчитываться,начиная с сентября по 15 ноября включительно, такая будет цена, от суммы предварительной оплаты будет идти доплата. Цена будет складываться на рынке например, если по пшенице предварительная оплата 50 млн тенге, то условно 75-85 тенге разница будет доплачиваться «,- говорит директор КФ АО «НК»Продкорпорация» Мирас Турежанов.

Помимо этого не применяется дисконт — это когда с общей стоимости тонны пшеницы, например, в 75 тыс. тенге, после ее поставки на элеваторы снимается 5 -10 процентов. В регионе на форвардный закуп в этом году выделяется 6,3 млрд тенге. По словам Мираса Турежанова, уже поступили заявки на 5 млрд тенге, на 4 млрд тенге уже одобрены, больше 1 млрд тенге денег сельхозтоваропроизводители уже получили. Этот аванс выдаётся под гарантию банков второго уровня либо под гарантию СПК «Тобол». Там же проверяют ликвидность залогового имущества. Чтобы получить деньги по уже одобренным заявкам, аграрии должны подготовить ряд юридических документов.

«Люди, которые получат договора занимаются залоговыми договорами, обеспечением , оформлением на стадии выпуска гарантии, при получении гарантии СПК «Тобол» оплачивается буквально день,два. Это не долгие процесс документов, многие уже получили,которые оформляли вначале, опять-таки деньгами они могут использовать не только на посевную, но и на приобретение химии, паров»,- сказал Мирас Турежанов.

Государство намерено в этом году предварительно купить у агробизнесменов их продукцию на 24,5 млрд тенге, заключив форвардный договор с аграриями, оно приобретает пшеницу, ячмень, гречиху, подсолнечник, лён и рапс. Все это сельхозтоваропроизводители должны поставить эту продукцию до 15 ноября этого года. В Костанайской области все районы, кроме Жангельдинского, подали заявки для участия в форвардном закупе. Больше всего участников- сельхозтоваропроизводителей в Карабалыкском, Аулиекольском, Наурзумском районах.

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