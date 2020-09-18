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Костанайские аграрии просят отменить или отсрочить утильсбор на сельхозтехнику

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Вопрос поднимался на онлайн-встрече Председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева с членами Региональных советов. В числе других проблем костанайских предпринимателей, озвученных на совещании — законодательные коллизии в земельной сфере, отсутствие средств на субсидирование животноводства и новые требования автоматизации учета товара, разорительные для сельских магазинов.

Это была первая встреча Председателя Президиума НПП с новым составом Регсовета Палаты предпринимателей Костанайской области. Ее целью было не только знакомство, но и сбор проблемных вопросов региона.

«Год непростой. В связи с карантинными мерами казахстанский бизнес испытывает большие сложности. Мы в мае проводили совещание со всеми регионами и заслушали представителей бизнес—сообщества каждого региона. Узнавали и какие меры поддержки необходимы. По итогам этих встреч в июне Премьер-министр провел совещание, и на основе такого диалога с регионами были приняты и разработаны меры господдержки для предпринимателей. В целом, они дали положительный эффект. В первую очередь это те суммы, которые были выделены по 42 500. Сейчас нам необходимо провести анализ после локдауна. Если есть предложения о дополнительных мерах поддержки, мы должны их обсудить», — выступил Тимур Кулибаев.

Региональный совет Палаты предпринимателей Костанайской области уже сформировал 24 проблемных вопроса и направил их в центральный аппарат. Большинство из них касаются ограничительных мер, которые нанесли ощутимый удар почти по всем сферам бизнеса. Есть в списке и системные отраслевые проблемы.

«Сельхозтоваропроизводители Костанайской области просят отменить утильсбор на технику. Ежегодно наши фермеры приобретают порядка 300 тракторов и 200 комбайнов. Доля импортных тракторов занимает более 80%, комбайнов — около 70%. Общая сумма составляет порядка 25 млрд тенге. С учетом утилизационного сбора затраты аграриев повысились на 26 %-28 %. Скажу на примере ТОО «Олжа Агро». Если в прошлом году мы приобрели «John Deere» за 128 млн тенге, то в этом году такой же нам обходится в 140 млн тенге. Между тем утильсбор не привел к ценовому преимуществу отечественной сельхозтехники. По факту после введения утильсбора цены на отечественные тракторы «Беларусь» и импортные вышли на практически одинаковый уровень — разница всего 1%. А должны были быть дешевле как минимум на 22% (ставка утилизационного сбора, налоговые преференции и т.д.)», — выступил председатель Регсовета Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров.

По словам Ходжаназарова, будет разумным отложить введение утильсбора как минимум года на 2-3.

Много вопросов у фермеров вызывает и субсидирование. К примеру, удешевление стоимости затрат на корма животным возможно только за счет местного бюджета, тогда как акимат области на эти цели средства не выделяет. Животноводы просят добавить это направление в основной перечень, финансируемый из республиканского бюджета.

У строителей – своя головная боль. Исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина Викулова рассказала о законодательной «вилке», в результате которой выкуп аренды земельного участка для строительства одного дома увеличивается в 8 раз. В конечном счете это отражается на стоимости новостроек.

«В Постановлении Правительства РК «Об установлении базовых ставок платы за земельные участки» размер платы за продажу права аренды земельных участков составляет от 1 до 2% от размера кадастровой стоимости земельного участка ежегодно. Однако, согласно «Правилам организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка» продажа права аренды участка не допускается по цене ниже его кадастровой (оценочной) стоимости. Используя противоречия в НПА, органы прокуратуры требуют доплатить в бюджет огромные суммы», — пояснила Викулова.

Докладчик привела в пример случай с покупкой 32-х земельных участков одной из строительных компаний региона. Выкуп аренды под 2% от кадастровой стоимости на 6 лет составил 48 млн тенге. Прокуратура же насчитала 498,4 млн тенге. Разница колоссальная, поэтому строители просят внести изменения в Правила организации и проведения торгов.

Дополнительными тратами для предпринимателей обернулось и налоговое новшество, которое вступает в силу 1 октября этого года. С этого дня устанавливается обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары не только при отгрузке и транспортировке подакцизных товаров (алкоголь, табак, нефтепродукты), но и при их реализации.

«Оформление накладной по проданному товару через модуль «Виртуальный склад» — сложная процедура, которая отнимает массу времени. Кроме того, возникнет необходимость дополнительных затрат — наем бухгалтера, покупка компьютера, программного обеспечения и т.д. Это повлечет удорожание товаров. Кроме того, в селе мало специалистов, имеющих образование, опыт для работы в «Виртуальном складе». Предприниматели согласны подтверждать получение товара от оптовой фирмы простой отметкой в электронной системе, но просят освободить от отчетности по каждой единице проданного», — выступила член регионального совета, гендиректор ТОО «Кварт ЛТД» Наталья Лапшина.

По словам Тимура Кулибаева, все эти вопросы будут поставлены перед Правительством с целью найти компромиссы.

«Мы обязательно будем просить правительство найти прямые источники поддержки политики по импортозамещению в машиностроении, чтобы не накладывать дополнительный налог на сельхозтоваропроизводителей. По параллельному хождению еврокодов и СНиПов еще раз попробуем в правительство обратиться. Много мелких и средних предприятий не смогут

выполнять эти требования. То же самое касается и «Виртуального склада». Будем искать компромисс – какие-то категории необходимо вывести из действия этих положений. Торговля в период пандемии и так очень пострадала», — заключил Председатель Президиума НПП.

Мониторинг проблемных вопросов бизнеса в регионе продолжится в ближайшие полтора месяца. Более детально их обсудят на съезде НПП РК «Атамекен», который пройдет 29 октября с участием Правительства.

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