Костанайские авто вновь станут принимать на утилизацию

Костанайцы смогут сдать свои старые авто на утилизацию по новым ценам. Городской пункт приема выбывшей из строя техники объявил о возобновлении своей работы, передает alau.kz

Уже совсем скоро костанайцы вновь получат возможность сдать свои старые автомобили на утилизацию. Местный пункт приема, который приостановил свою работу в конце декабря, уже готовится принять постоянных и новых клиентов. Сейчас территорию пункта расчищают от выпавшего снега, чтобы в момент приема техники не возникали заторы. А уже со следующей недели точка заработает в прежнем режиме.

«Оператором РОП с понедельника 18 января возобновляется прием вышедших из эксплуатации транспортных средств именно касаемо города Костанай. Другие регионы начали приемку с 11 января»,- сообщил Талгат Абдикалыков, руководитель приемного пункта ВЭТС города Костанай.

Принимать будут как легковые, так и грузовые автомобили. А вот сельскохозяйственную технику на утилизацию можно будет сдать несколько позже. Даты ее приема пока не утверждены. Тем не менее, именно от владельцев тракторов и комбайнов в пункте приема ждут большой активности.

«Наплыв сельхозтехники думаю, будет. Наша область сельскохозяйственной считается. Сельхоз технику мы в прошлом году приняли 20 единиц. То есть 5 комбайнов и 15 тракторов. Из 15: 3 гусеничных и 12 колесных. Прием начался сельхозтехники с 1 ноября. Получается за 2 месяца»,- рассказал Талгат Абдикалыков.

За вышедшую из строя технику владельцы теперь смогут выручить больше денег, чем это было в прошлом году. Тарифы на 2021 год выросли для каждой категории транспорта.

«Стоимость принимаемого транспортного средства привязана к месячному расчетному показателю. Соответственно МРП поднялся и у нас поднимается соответственно стоимость транспортного средства. Например, на базе легкового транспортного средства стоимость была 200 тысяч, а сейчас будет 210 тысяч. И соответственно грузовой если был 400, то сейчас 420 тысяч»,- пояснил руководитель приемного пункта.

В остальном правила приема техники остались прежними. Владельцы должны предоставить справку о снятии транспорта с учета на утилизацию, а также выписку с банковского счета. Получить консультацию о приеме техники можно по телефону 8-771-766-43-10, а встать в очередь для посещения пункта достаточно в электронном формате через сайт recycle.kz.

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