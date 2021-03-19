Костанайские автоперевозчики объяснили, почему ушли с пригородных маршрутов

В Костанайской области управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта ищет новых автоперевозчиков для 10 автобусных маршрутов. Причина — отказ от работы на них прежних бизнесменов. По словам предпринимателей, отправлять машины в дальние села им стало невыгодно, пассажиропоток серьезно снизился. А за время простоя из-за коронавируса на рынке автоуслуг в сельской местности серьезно обосновались интернет-такси.

Практически новые ГАЗЕЛи уже несколько месяцев стоят на базе автобусного перевозчика Муканова в Костанае, хотя должны были ездить до 5 рейсов в день в Житикару. Однако почти весь последний год они отстояли в гараже. В марте началась пандемия и автосообщение между регионами прекратилось. Затем, осенью, когда появились послабления, они еще выезжали, немного, рассказывает их хозяин Рустам Муканов, но из-за снижения пассажиропотока, маршруты на Житикару стали убыточными и их приостановили до 1 апреля.

«Причины закрытия — нерентабельно, большие затраты идут. Заправка, зарплата, содержание машины, износ идет. Обновлять латать надо. Районные маршруты остались без автобусного сообщения. Амангельды и Жангельды первые. Когда был автобус был тариф — три тысячи. Не стало — таксистам люди стали платить шесть тысяч тенге. 35 без участи государства и поддержки нереально. Если не будут субсидирования, однозначно , в течении года полтора, вообще не будут маршрутов. Останутся Костанай-Карасу. Даже Костанай-Рудный нет маршрута . Сарыколя, нет Ауеликоля нет. Они на бумагах есть, говорят, в управлении о тех, кто закрылся, но они не работают. Поедете на автовокзал и попробуете купить билет не продадут. Хотя в Сарыколь пять рейсов отправлялись ежедневно», — говорит руководитель ИП «Муканов» Рустам Муканов.

Летом 2020 года Муканов закрыл рейс Костанай -Узунколь, до этого Костанай -Октябрьский и Костанай — Новотроицк. Теперь у него осталось 9 маршрутов, но работают лишь три — Костанай-Троебратное, Костанай — Карасу и Восток -Карасу- Костанай. Два последних и то, потому что предприниматель смог получить субсидирование от государства для их работы. Часть оплаты за билет вместо пассажира им оплачивает бюджет. Но и эти маршруты сейчас заполнены лишь на 50 процентов. Сейчас Рустам Муканов пытается получить субсидирование по направлению Костанай — Троебратное. А для этого маршрут должны признать социально-значимым. Сейчас на этой автобазе замерли в ожидании 1 апреля. Автобусы в Житикару они должны запустить в срок, но часть водителей у него уволились, нужно набирать новых. Найти не так легко, как кажется, говорит он. При этом за время простоя они продали три ГАЗЕЛи, расходы на налоги, коммунальные услуги, содержание штата и техники никто не отменял.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.