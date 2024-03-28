Костанайские автовладельцы жалуются на водителей, использующих ксеноновые фары. Что говорят в полиции?

Запрет на использование ксеноновых фар введен ещё более 10 лет назад. Но, несмотря на это, установить такое освещение можно практически в любом автосервисе. Главная проблема их использования заключается в том, что такой свет может стать причиной серьезной аварии.

В управлении полиции Костаная напомнили, какое наказание грозит автовладельцам за установку ксеноновых фар.

«В случае с установкой ксеноновых фар и BI-LED в Казахстане использование таких фар не предусмотренным заводом изготовителем — запрещается, то есть недопустимо самовольное изменение технических параметров транспортного средства. За это предусмотрено административный штраф в размере 15 МРП, это порядка 55 тысяч тенге», — сообщил госавтоинспектор отделения дорожно-технической инспекции Ерболат Бегежанов.

Костанайские автолюбители считают, что такое мощное освещение нельзя устанавливать на обычные машины. Но, больше всего их возмущает ослепляющий свет этих фар на трассах за городом.

«Я еду получается, меня очень сильно слепит, я могу ориентироваться только на обочину, это все мои минусы ксеноновых фар».

«У вас должны быть соответствующие линзы для этого ксенона, то есть ни в коем случае нельзя их ставить там в обычные, я не знаю, какие-то фары».

«А вот ослепляет сильно он на трассах, на улицах, это тяжело ехать, напротив ехать, может быть авария, нельзя его, снять надо, заменить надо».

Автомастера не отрицают мощности и удобство ксеноновых фар. Однако, по их мнению, наибольшую опасность несут в себе неправильно отрегулированные фары. Ими могут быть не только ксеноновые. Мастер также советует обращаться только к профессионалам с качественным оборудованием, которые настроят освещение согласно требованиям ГОСТа.

«Что касаемо LED-ламп и ксеноновых ламп, когда его используют в рефлекторной оптике с завода он рассчитан под галогеновую лампу. Завод его рассчитывает, чтобы при свете была четкая теневая граница. Она именно соблюдается при галогеновой лампе. Когда самовольно ставят LED-лампы и ксеноновые лампы соответственно этот угол меняется и начинает слепить встречные автомобили. Но самая большая опасность это, даже при галогеновых лампах, когда они не отрегулированы. Производить регулировку автомобильных фар, стоит на специальном оборудовании сертифицированном. Выставляется по данной модели автомобиля угол наклона фар и регулируется дальний и ближний свет», — объясняет автомастер Ердастан Жансикбай.

За прошлый год в Костанае, сотрудниками полиции было выявлено около 15 водителей, которые самовольно поменяли фары на своем автомобиле, которых в итоге оштрафовали.

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