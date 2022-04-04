Костанайские банкиры следят за переводом казахстанских денег и не только за границу

В Казахстане сейчас действует жесткий контроль за вывозом валюты за рубеж и обналичиваем денежных средств.

С 14 марта в Казахстане действует запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов. Эксперты подчеркивали, что такая мера поможет обеспечить сохранность резервов Нацбанка. К тому же, введенные санкции по запрету странами Запада на ввоз долларов США и евро в Россию, делает Казахстан весьма привлекательным обходным вариантом. За действием запрета и за обналичиванием денег теперь активно наблюдает департамент экономических расследований по Костанайской области, который призвал присутствующих на круглом столе в палате предпринимателей региона представителей банков второго уровня к тесному сотрудничеству с ними.

«Если финансовое учреждение имеет основание подозревать, что средства является доходом от преступной деятельности, следует незамедлительно сообщить о своих подозрениях в органы финансовой разведки. субъекты финансового мониторинга вправе предоставить проведение операций деньгами, а также прекратить деловые отношения с клиентом в случае подозрения о том, что они используются для легализации доходов, полученных преступным путем», — отметил и.о. руководителя департамента экономических расследований по Костанайской области Дидар Абилкасымов.

Клиентам дочерних банков Российской Федерации сложнее из-за санкций, отмечают в палате предпринимателей Костанайской области, но и они обналичивают деньги по запросам своих клиентов.

«Здесь вопрос сложный, в настоящий момент есть сложности, мы провели работу сейчас клиенты обсуживаются валютой — российский рубль, китайский юань, киргизский сом, по доллару и евро нет, так как ведены санкции, по остальным работаем в прежнем режиме», — говорит начальник оперативного отдела КФ ДБ АО «Сбербанк» Нурфия Тлеумбетова.

Бизнесмены подчеркивают, что запрет на вывоз денег, может серьезно сказаться на ведении их бизнеса в нынешней ситуации, но в департаменте экономических расследований подчеркнули, что если предприниматели везут через границу сумму больше 10 долларов, они должны ее задекларировать. Если средства получены законным путем и направляются на законные действия, проблем у них быть не должно. Кстати, запрет также действует на вывоз золотых слитков и инвестмонет.

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