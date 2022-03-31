Костанайские банкиры уже отмечают повышенный спрос на консультации по женской ипотеке

В условия для оформления женской ипотеки «Умай», работающей с весны прошлого года, внесены изменения. Одно из них — это повышение процентной ставки.

Если раньше это были двенадцать процентов годовых, то теперь тринадцать с половиной. Жесткого возрастного ценза нет. Получить ипотечный займ может работающая женщина, кредитуют и женщин-пенсионеров.

«Есть ограничения касательно других моментов, таких как совокупный доход семьи. Согласно этой программе, у нас до этого был совокупный доход семьи не более 320 тысяч тенге ,условно назовем «грязными», то есть общий доход без вычета налогов. С 29-го марта условия изменены. И увеличен совокупный доход семьи до 640 тысяч тенге ,то есть это многократно увеличивает количество людей, которые смогут оформиться по данной программе», — сообщил руководитель отдела КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Взять займ женщина может как для покупки первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия. Сумма, которую можно будет взять на покупку жилья, напрямую зависит от уровня дохода женщины. При этом кредит дается без обязательного условия накоплений на депозите.

«Но мы даем или 80 или 85 процентов от оценочной стоимости квартиры. 80 или 85 процентов — зависит от доходов клиентов. Если доход не превышает 540 тысяч тенге — 550, то тогда 85 процентов от оценки возможно получить в банке. Если доход до 640 тысяч тенге совокупный, мы выдаем 80 процентов оценочной стоимости», — говорит Амир Искендиров.

Измененная ипотечная программа начала работать на днях, но банкиры уже отмечают повышенный спрос на консультации по этому направлению. В «Отбасы банке» говорят, что в связи с тем, что условия стали проще, принять участие в программе смогут больше казахстанок.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.