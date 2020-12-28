Костанайские бизнесмены испытывают трудности с выплатой заработной платы

39 процентов бизнесменов, принявших участие в опросе от Палаты предпринимателей Костанайской области, указали, что не исключают возможности сокращения работников. Еще часть опрошенных подчеркнули, что сейчас испытывают трудности с выплатой заработной платы, уплатой налогов и обеспеченностью сырьем. И причина всего этого — ограничительные меры из-за коронавируса

Недавно палата предпринимателей Костанайской области провела онлайн опрос бизнесменов региона, который в итоге показал серьезное усиление негативных тенденций. В общем, в опросе приняло участие более 1700 человек, которые показали, что у 68 процентов значительно снизились доходы, серьезно пострадали бизнес-партнеры у 47%, проблемы с оплатой коммунальных и арендных платежей в общей сложности наблюдаться у 33%, по 16 % опрошенных испытывают трудности с выплатой заработной платы, уплатой налогов и обеспеченностью сырьем.



«При этом цифра в 17 процентов -это бизнесмены, которые вынуждены будут закрыть свой бизнес, это серьезный звонок о том, что ситуация в отдельных отраслях до сих пор закрыты- это критическая, когда люди либо принимают решение о банкротстве. К сожалению, это так»,- сказал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.



Это в основном предприятия, занятые в сфере развлечения 60 — кинотеатры, банкетные залы, букмекерские конторы, игорные заведения, боулинги и бильярдные. Помимо этого 39 процентов бизнесменов указали, что сократят работников, перейдут на удаленный режим работы 9%, вынуждены будут обратиться за мерами государственной поддержки более 30% опрошенных. Несмотря на это работают в обычном режиме уже 48%, а 13% опрошенных планируют расширить бизнес.

«Интересный момент, что опрошенные отметили в качестве проблему, это 16 процентов — деятельность мониторинговых групп. Наибольшие трудности у предпринимателей вызвали следующие карантинные меры: ограничение времени работы — 57%, ограничение времени работы в выходные дни — 44%, затраты на дезинфекционные мероприятия и на обязательные средства защиты — 27%»,- говорит Роберт Юсупов.



Что касается мер поддержки, то предприниматели указывали — освобождение от уплаты обязательных платежей и налогов — это 38% респондентов, а также беспроцентные кредиты — 23%. П словам представителей Палаты предпринимателей Костанайской области, итоги опроса уже отправлены в республиканский Атамекен.



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